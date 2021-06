Covid, nelle Marche 13 nuovi contagi oggi. E una provincia fa segnare lo zero. Nessun morto /Il contagio nelle regioni (Di domenica 27 giugno 2021) ANCONA - Mentre l'allerta sui pericoli di una diffusione della variante Delta resta alta, i nuovi contagi nelle Marche sono 13, una cifra più o meno stabile negli ultimi giorni. C'è adesso da ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 27 giugno 2021) ANCONA - Mentre l'allerta sui pericoli di una diffusione della variante Delta resta alta, isono 13, una cifra più o meno stabile negli ultimi giorni. C'è adesso da ...

