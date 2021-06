Advertising

Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-23). A fronte di 33.328 ta… - SkyTG24 : Covid, dalla Lombardia alla Sardegna: dove sono i focolai della variante Delta in Italia - Elisaerre19 : RT @Agenzia_Ansa: Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo, paes… - TV7Benevento : **Covid: Lombardia, 119 nuovi positivi e 2 morti in ultime 24 ore**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Lombardia

Vittime, tamponi e guariti approfondimento, corre la variante Delta: ecco i Paesi dove ... per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 33.774 in11.612 in Veneto 7.433 in ...I contagi in- Sono 119 i nuovi casi di positivi al(ieri 115) registrati nelle ultime 24 ore in. Le vittime sono due contro le cinque di ieri, complessivamente i morti ...«A Maleo focolaio di variante Delta». Aperto fascicolo dalla Procura I contagi in Lombardia - Sono 119 i nuovi casi di positivi al Covid (ieri 115) registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Le ...I dimessi ed i guariti sono invece 4.073.435. In isolamento domiciliare ci sono 55.125 persone. In Lombardia sono 119 i nuovi casi di positivi al Covid (ieri 115) e due le vittime, contro le cinque di ...