Covid, la variante Delta che ora spaventa il mondo, gli esperti: "È necessario vaccinarsi" (Di domenica 27 giugno 2021) La diffusione della variante Delta del Covid 19, prima conosciuta come indiana e che ha fatto la sua apparizione nel dicembre 2020, spaventa sempre più il mondo e preoccupa anche l'Italia. Questa mutazione del virus ha una maggiore trasmissibilità e può eludere parzialmente la risposta immunitaria, come è stato fatto presente anche nell'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministero della Salute. In Italia la variante Delta è in aumento al 16,8%, mentre la più diffusa rimane ancora la variante Alfa (74,92%). In Lombardia, dai dati raccolti nel mese di ...

