Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 giugno (Di domenica 27 giugno 2021) (Adnkronos) – Il bollettino Covid Italia di oggi, 27 giugno 2021, con i dati su contagi, ricoveri e morti dalla Protezione Civile e dalle regioni. Mentre la diffusione di focolai di variante Delta fa paura, l’Italia è pronta per la zona bianca da domani con la promozione della Valle d’Aosta. Le news e i numeri sulla pandemia di Coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia e le notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni: L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 giugno 2021) (Adnkronos) – Ildi oggi, 272021, con i dati su, ricoveri e morti dallae dalle. Mentre la diffusione di focolai di variante Delta fa paura, l’è pronta per la zona bianca da domani con la promozione della Valle d’Aosta. Le news e i numeri sulla pandemia di Coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia e le notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle: L'articolo proviene da ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, dalla Lombardia alla Sardegna: dove sono i focolai della variante Delta in Italia - SkyTG24 : Covid, news. Variante Delta dilaga, in Italia 2,7 milioni di over 60 non vaccinati. LIVE - marcotravaglio : QUALCUNO VOLÒ... Il 27 febbraio 2020, mentre l’Italia piange i primi morti per Covid, il premier X invita il presid… - vincenzoaf : ?? Covid 19 - La situazione in Italia al 26-27 giugno 2021 - TV7Benevento : Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 giugno... -