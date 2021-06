Covid Gb oggi, 15mila contagi e 11 morti: bollettino 27 giugno (Di domenica 27 giugno 2021) contagi e decessi in calo nel Regno Unito nelle ultime 24 ore. Nel Paese, dove si sta diffondendo sempre più la variante Delta, secondo le autorità sanitarie britanniche oggi sono stati registrati 14.876 nuovi casi e undici le vittime in discesa rispetto ai 18.270 contagi ed ai 23 morti registrati ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021)e decessi in calo nel Regno Unito nelle ultime 24 ore. Nel Paese, dove si sta diffondendo sempre più la variante Delta, secondo le autorità sanitarie britannichesono stati registrati 14.876 nuovi casi e undici le vittime in discesa rispetto ai 18.270ed ai 23registrati ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

