Covid dilaga in Russia: oltre 20mila contagi. A Mosca record di morti, San Pietroburgo in ansia per i quarti di finale di Euro 2020 (Di domenica 27 giugno 2021) Ieri il record delle vittime (107) era stato toccato da San Pietroburgo, dove sono stati contagiati dal coronavirus anche i tifosi finlandesi e danesi tornati nei rispettivi Paesi dopo le partite degli Europei. E preoccupa ulteriormente il fatto che l’ex capitale imperiale venerdì prossimo ospiterà un quarto di finale, con le vincenti di Francia-Svizzera e Croazia-Spagna. Ma oggi è Mosca a registrare il picco di morti causa Covid: sono 144 nelle ultime 24 ore, il livello giornaliero più alto mai segnato in una citta russa dall’inizio della pandemia e segno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Ieri ildelle vittime (107) era stato toccato da San, dove sono statiati dal coronavirus anche i tifosi finlandesi e danesi tornati nei rispettivi Paesi dopo le partite deglipei. E preoccupa ulteriormente il fatto che l’ex capitale imperiale venerdì prossimo ospiterà un quarto di, con le vincenti di Francia-Svizzera e Croazia-Spagna. Ma oggi èa registrare il picco dicausa: sono 144 nelle ultime 24 ore, il livello giornaliero più alto mai segnato in una citta russa dall’inizio della pandemia e segno ...

