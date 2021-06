Covid | Delrio | ' rimaniamo prudenti | ognuno protegga la sua comunità'

Advertising

fasanellisimone : @AMAS66086910 @graziano_delrio E certo andava sulle ong ..ma quando c.era da sbattersi per il covid teneva il suo c… - Cosimo30941450 : @Deputatipd @EnricoLetta @graziano_delrio @pdnetwork Le categorie produttive che hanno subito ridimensionamento att… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Delrio

Metro

73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da- 19, per le imprese, il lavoro, i ... Schiro', La Marca, Miceli, Quartapelle Procopio, Fassino,, Boldrini, Boccia. 24. Estensione del ...Nonostante le difficoltà dettate dall'emergenza, infatti, continua la sua ricerca per aprire, ... guidata dal dottor Paolo, per permettere alla ricerca nella lotta contro il tumore di ...Appuntamento nel cortile della Rocca con Gollini e il deputato Pd Delrio. Fuccio: «La pandemia ha creato disuguaglianze».Nella fase più dura della pandemia il governo ha dovuto prevedere un aumento della spesa in diversi settori, e solo quando il Covid sarà passato si potrà quantificare con esattezza il balzo del debito ...