Covid, da lunedì 28 giugno addio alle mascherine all'aperto (Di domenica 27 giugno 2021) Con la Valle d'Aosta pronta a uscire dalla zona gialla, da lunedì 28 giugno l'Italia sarà tutta solo un unico colore, il bianco. Un cambiamento accompagnata dalla possibilità di riporre, almeno in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 giugno 2021) Con la Vd'Aosta pronta a uscire dalla zona gialla, da28l'Italia sarà tutta solo un unico colore, il bianco. Un cambiamento accompagnata dalla possibilità di riporre, almeno in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Covid, da lunedì 28 giugno addio alle mascherine all'aperto Quando si può togliere - A partire da lunedì 28 giugno decade l'obbligo di utilizzare il dispositivo di protezione quando si è all'aria aperta, a patto che non ci si trovi in luoghi affollati e che ...

Basta mascherine all'aperto anche in Umbria, ma l'Anci 'Non abbassare la guardia' Da lunedì niente mascherine all'aperto, ma il presidente di Anci Umbria Toniaccini invita a stare attenti alla variante Delta del Covid - 19 Basta mascherine anche in Umbria da lunedì 28 giugno, ma non abbassare la guardia. L'appello arriva dall'Anci Umbria, l'associazione che riunisce i comuni della regione, ed in particolare ...

Covid 19: via le mascherine all'aperto da lunedì Vivere Ascoli