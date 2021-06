Covid, da domani tutta Italia in zona bianca: via le mascherine all’aperto (ma non se c’è affollamento) (Di domenica 27 giugno 2021) L’Italia tutta in zona bianca, niente coprifuoco e mascherine in tasca all’aperto. Da domani, lunedì 28 giugno, inizia una nuova fase nella battaglia contro il Covid, una fase molto simile alla normalità. Grazie al crollo dei contagi nelle ultime settimane (arrivati ormai a meno di mille al giorno), cui ha fatto seguito quello dei ricoveri e dei decessi: le terapie intensive e i ricoveri ordinari sono al 3% di occupazione, ben sotto la soglia di allerta (fissata rispettivamente al 30 e al 40%), l’indice Rt è stabilmente sotto 1 da oltre un mese (ed è fermo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 giugno 2021) L’in, niente coprifuoco ein tasca. Da, lunedì 28 giugno, inizia una nuova fase nella battaglia contro il, una fase molto simile alla normalità. Grazie al crollo dei contagi nelle ultime settimane (arrivati ormai a meno di mille al giorno), cui ha fatto seguito quello dei ricoveri e dei decessi: le terapie intensive e i ricoveri ordinari sono al 3% di occupazione, ben sotto la soglia di allerta (fissata rispettivamente al 30 e al 40%), l’indice Rt è stabilmente sotto 1 da oltre un mese (ed è fermo ...

