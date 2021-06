Covid | Ciciliano Cts | ' Il Green Pass non basta | viaggiate dopo due dosi'

(Di domenica 27 giugno 2021) 'Ilè utile, ma non infallibile'. Non partite se non avete completato il percorso vaccinale. Prima e seconda dose (o un'unica iniezione per Johnson & Johnson). 'Spero che i giovani ...

Advertising

patriziarutigl1 : RT @CorriereUmbria: Covid, Ciciliano (Cts): 'Variante delta 60 per cento più trasmissibile di quella inglese' #variantedelta #covid #Italia… - CorriereUmbria : Covid, Ciciliano (Cts): 'Variante delta 60 per cento più trasmissibile di quella inglese' #variantedelta #covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ciciliano

Dottorsi potrà partire dall'Italia e viaggiare in tutta Europa con un semplice test antigenico. Non è rischioso dal punto di vista epidemiologico? 'Io ritengo che il Green pass sia ...'Spero che i giovani ascoltino questo appello - dice Fabio, componente del Comitato tecnico scientifico - sia per evitare la diffusione del virus sia perché rischiamo, tra poche settimane, ...«Il Green pass è utile, ma non infallibile». Non partite se non avete completato il percorso vaccinale. Prima e seconda dose (o un’unica iniezione per Johnson & ...Il Comitato tecnico scientifico si riunirà oggi pomeriggio per decidere quando potranno essere eliminate le mascherine all’aperto ...