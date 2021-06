Covid, Brusaferro: “Se i contagi risalgono, rimettere le mascherine” (Di domenica 27 giugno 2021) Alla viglia della revoca dell’obbligo delle mascherine all’aperto, in un’intervista a Repubblica Silvio Brusaferro ha spiegato come mascherine e contagi siano strettamente legati. "Via le mascherine, ma se i contagi risalgono saremo costretti a rimetterle" ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità e segretario del Cts. "I sistemi di monitoraggio - ha spiegato - guardano incidenza, trasmissibilità e cioè l'Rt e circolazione delle varianti. I primi due soprattutto sono indicatori di come si muove l'epidemia. Il report di venerdì scorso ci ha detto che per ora ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 giugno 2021) Alla viglia della revoca dell’obbligo delleall’aperto, in un’intervista a Repubblica Silvioha spiegato comesiano strettamente legati. "Via le, ma se isaremo costretti a rimetterle" ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità e segretario del Cts. "I sistemi di monitoraggio - ha spiegato - guardano incidenza, trasmissibilità e cioè l'Rt e circolazione delle varianti. I primi due soprattutto sono indicatori di come si muove l'epidemia. Il report di venerdì scorso ci ha detto che per ora ...

