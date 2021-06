Covid-19, il bollettino del 27 giugno: 782 e 14 morti (Di domenica 27 giugno 2021) Nelle ultime 24 ore, in base al bollettino giornaliero, sono stati 782 i nuovi casi da coronavirus a fronte di 138.391 tamponi. I decessi sono stati 14. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 27 giugno 2021) Nelle ultime 24 ore, in base algiornaliero, sono stati 782 i nuovi casi da coronavirus a fronte di 138.391 tamponi. I decessi sono stati 14. L'articolo .

Advertising

SkyTG24 : Covid, news. Variante Delta dilaga, in Italia 2,7 milioni di over 60 non vaccinati. LIVE - TgrRaiToscana : #Covid19 Nei nuovi casi positivi la provincia di #Pistoia non ha nuovi #contagi. @TgrRai - orizzontescuola : Covid-19, il bollettino del 27 giugno: 782 e 14 morti - Ultron65 : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus oggi in Italia - CorriereTorino : Covid, in Piemonte 31 casi e nessun morto -