CorSera: Salernitana, il trust proposto da Lotito non convince la Figc, necessari approfondimenti (Di domenica 27 giugno 2021) Il trust proposto da Claudio Lotito per la Salernitana non convince la Figc. Lo scrive il Corriere della Sera. Ci sarebbero delle discrepanze tra le indicazioni date dalla Federcalcio e la lettera del trust proposto dal presidente della Lazio. “quando Gravina e i suoi collaboratori sono andati a leggere le carte hanno individuato evidenti discrepanze rispetto a quanto avevano raccomandato. Ci sarà un esame più approfondito da parte della Federcalcio, poi arriverà la risposta. È probabile che si debba aprire un tavolo per dirimere diverse questioni. La ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 giugno 2021) Ilda Claudioper lanonla. Lo scrive il Corriere della Sera. Ci sarebbero delle discrepanze tra le indicazioni date dalla Federcalcio e la lettera deldal presidente della Lazio. “quando Gravina e i suoi collaboratori sono andati a leggere le carte hanno individuato evidenti discrepanze rispetto a quanto avevano raccomandato. Ci sarà un esame più approfondito da parte della Federcalcio, poi arriverà la risposta. È probabile che si debba aprire un tavolo per dirimere diverse questioni. La ...

Advertising

napolista : Non sono state rispettate alcune indicazioni della Federcalcio: i trustee sono due, non è stato attribuito un valor… - Moixus1970 : RT @capuanogio: ?? #Salernitana, il trust proposto da #Lotito non convince la #Figc. Necessario un approfondimento perché alcune indicazion… - titty_napoli : RT @capuanogio: ?? #Salernitana, il trust proposto da #Lotito non convince la #Figc. Necessario un approfondimento perché alcune indicazion… - JohSogos : RT @capuanogio: ?? #Salernitana, il trust proposto da #Lotito non convince la #Figc. Necessario un approfondimento perché alcune indicazion… - capuanogio : ?? #Salernitana, il trust proposto da #Lotito non convince la #Figc. Necessario un approfondimento perché alcune in… -