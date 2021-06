Coronavirus, registrati altri 5 decessi in Campania: sintomatico 1 nuovo positivo su 2 (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 95 i nuovi casi di positività al Covid - 19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 5916 tamponi molecolari analizzati (rapporto positivi/tamponi molecolari all' 1,6% ). Questo è ... Leggi su napolitoday (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 95 i nuovi casi di positività al Covid - 19innelle ultime 24 ore, a fronte di 5916 tamponi molecolari analizzati (rapporto positivi/tamponi molecolari all' 1,6% ). Questo è ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus registrati Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 giugno Sono 95 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 27 giugno. Da tabella risultano 5 morti, ma 3 sono dei giorni scorsi e registrati solo oggi. Nelle ultime 24 ore sono ...

Coronavirus oggi. Maxi focolaio a Maiorca, i positivi salgono a 850 Il Sole 24 ORE Covid, 782 nuovi casi e 14 decessi in 24 ore ROMA (ITALPRESS) – Si registra un calo dei casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dal bollettino del Ministero della Salute, i nuovi contagiati sono 782. Ciò a front ...

Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 giugno (Adnkronos) - Il bollettino Covid Italia di oggi, 27 giugno 2021, con i dati su contagi, ricoveri e morti dalla Protezione Civile e dalle ...

