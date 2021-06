Coronavirus | rave party no mask nel lodigiano | allarme per la variante Delta

(Di domenica 27 giugno 2021) Neanche il tempo di festeggiare l’azzeramento dei contagi dopo 16 mesi da incubo, che la zona intorno a Codogno deve fare i conti con un nuovo focolaio di coronavirus. Nel paesino di Maleo, a soli cinque chilometri da dove è stato identificato il paziente zero nel febbraio 2020, le autorità sanitarie hanno segnalato un boom di contagi, con la presenza anche di casi legati alla famigerata variante Delta.??

party a Maleo, preoccupa la variante Delta: le parole del sindaco Sul posto sono intervenuti ... Fa male perché abbiamo fatto tanti sacrifici e ho pensato ai tanti morti per". A ......tante auto hanno destato l'attenzione delle macchine di servizio sul territorio e hanno svelato ilclandestino a pochi chilometri da Codogno, la città simbolo della prima ondata del...Sempre da inoltre domani, fatta salva la Campania dove la disposizione resta in vigore con un 'ordinanza regionale, cade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. L'articolo Covid19, da domani ...L'area in cui è stato organizzato clandestinamente il rave è 'privata, è un'ex cava dismessa, una zona recitata ma hanno divelto il cancello. Fa male perché abbiamo fatto tanti sacrifici e ho pensato ...