Coronavirus in Piemonte, il bollettino del 27 giugno: 31 nuovi casi, nessun decesso (Di domenica 27 giugno 2021) L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 31 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,3% di 9.041 tamponi eseguiti, di cu ... sul sito.

