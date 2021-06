Coronavirus, in Lombardia tasso di positività allo 0,4%, 119 i nuovi casi. A Bergamo +8 (Di domenica 27 giugno 2021) Con 26.438 tamponi effettuati, domenica 27 giugno sono 119 i nuovi casi positivi in Lombardia con il tasso di positività allo 0,4%. Sabato era allo 0,3%. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 27 giugno 2021) Con 26.438 tamponi effettuati, domenica 27 giugno sono 119 ipositivi incon ildi0,4%. Sabato era0,3%.

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-23). A fronte di 33.328 ta… - RegLombardia : #Covid19 In base all’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 e con il parere favorevole del Comitat… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-4) e nei reparti (-2). A fronte di 27.289 tamponi effet… - corona_tweet : RT @varesenews: Coronavirus: i nuovi positivi sono 9 nel Varesotto, 119 in Lombardia - varesenews : Coronavirus: i nuovi positivi sono 9 nel Varesotto, 119 in Lombardia -