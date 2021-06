Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 giugno: 782 nuovi casi (Di domenica 27 giugno 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, domenica 27 giugno 2021, registrano 782 casi e 14 vittime. Stabile rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, cala il numero dei decessi. Tasso di positività allo 0,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 57.162 con un decremento di -570 casi. 10 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.336 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 giugno 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, domenica 272021, registrano 782e 14 vittime. Stabile rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, cala il numero dei decessi. Tasso di positività allo 0,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 57.162 con un decremento di -570. 10 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.336 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in ...

