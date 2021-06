Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di domenica 27 giugno 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 giugno 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Advertising

RaiNews : 'La mascherina è e resta uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus', ha detto il ministro della… - RaiNews : Il presidente dell'Iss: 'I casi in italia decrescono in assoluto ma quelli sostenuti dalla variante Delta stanno sa… - MediasetTgcom24 : Figliuolo: 'In Italia immunità di gregge all'80%, la raggiungeremo a settembre' #Coronavirus… - andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 27 giugno | Sky TG24 - FabiParraguezM : RT @Corriere: ?????? ULTIM'ORA - I dati di oggi -