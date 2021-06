Coronavirus, il ministro Messa: 'A settembre si torna in aula' (Di domenica 27 giugno 2021) A settembre 'si riapre: chi vuole potrà fare una ripresa graduale, ma nelle zone bianche si torna in aula. Gli studenti saranno in gran parte vaccinati, i professori già lo sono e si potranno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 giugno 2021) A'si riapre: chi vuole potrà fare una ripresa graduale, ma nelle zone bianche siin. Gli studenti saranno in gran parte vaccinati, i professori già lo sono e si potranno ...

rtl1025 : ++??++ Coronavirus, il ministro #Speranza conferma: “Stop alla #mascherina all’aperto dal prossimo #28giugno” - MediasetTgcom24 : Il ministro Messa: 'A settembre si torna in aula' #Coronavirus - FJacotin : RT @veneziana4: #coronavirus attenzione, massima attenzione, luglio e agosto volano e non vogliamo essere di nuovo incastrati in casa da 4… - veneziana4 : #coronavirus attenzione, massima attenzione, luglio e agosto volano e non vogliamo essere di nuovo incastrati in ca… - bildarte : Islanda prima in Europa a revocare tutte le restrizioni Covid-19 in quanto è destinata ad eliminare le mascherine… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministro Coronavirus, il ministro Messa: 'A settembre si torna in aula' Lo ha annunciato il ministro dell'Università e della Ricerca, Cristina Messa, aggiungendo: 'L'insegnamento a distanza può rimanere per situazioni eccezionali e deve essere complementare'.

Tutta l'Italia in zona bianca, via le mascherine all'aperto 'Con l'ordinanza che ho appena firmato - ha detto il ministro Speranza - tutta l'Italia sarà in ... Un risultato importante per il Paese nella ltta al Coronavirus, non solo da un punto di vista ...

Coronavirus, il ministro Messa: "A settembre si torna in aula" TGCOM Tutta l’Italia in zona bianca, via le mascherine all’aperto ROMA (ITALPRESS) – A partire da lunedì 28 giugno, tutta l’Italia sarà zona bianca. Anche la Valle d’Aosta, ultima regione che era rimasta “colorata”, entra a far parte delle aree a basso rischio Covid ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid I casi di Covid nel mondo sono oltre 180 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3,8 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...

