Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 27 giugno: 782 nuovi casi e 14 morti. Figliuolo: 'Cauto su rimozione dello stato di emergenza' (Di domenica 27 giugno 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 27 giugno 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di domenica 27 giugno 2021) Gli aggiornamenti sull'in Italia neldel ministero della Salute di272021. I, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Advertising

LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 giugno: 782 nuovi casi, 14 morti - Corriere : In Italia 782 nuovi casi e 14 morti, tasso a 0,6%: il bollettino - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - I dati di oggi - RegLiguria : BOLLETTINO CORONAVIRUS LIGURIA 27 GIUGNO 2021 ?? IMPERIA (Asl 1): 2 ?? SAVONA (Asl 2): 0 ?? GENOVA: 5 (di cui Asl 3:… - SassiLive : CORONAVIRUS IN ITALIA, BOLLETTINO 27 GIUGNO: 14 MORTI, 782 CASI POSITIVI, 1336 GUARITI -