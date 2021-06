Coronavirus | il bollettino di oggi 27 giugno

(Di domenica 27 giugno 2021) Covid Italia, ildi27: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaA partire da domani lunedì 28, tutta l’Italia diventerà zona bianca. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza per il passaggio della Valle d’Aosta da zona gialla a bianca. Un traguardo che fa ben sperare per il futuro. Preoccupa però, la rapida diffusione della variante Delta sul territorio nazionale insieme ad un’ulteriore ...

Solo tre nuovi casi di contagio alin provincia di Latina . IlAsl di oggi, 27 giugno, conferma l'andamento degli ultimi giorni. I tre nuovi contagi riscontrati a Formia (2) e a Latina (1). Fortunatamente non ci ...PIEMONTE - Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 31 nuovi casi di persone risultate positive al Covid - 19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,3% di 9.041tamponi ...LIVE – BOLLETTINO oggi, domenica 27 giugno: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...Ancora in discesa rispetto a ieri i nuovi casi di covid 19 oggi in Puglia, a fronte di una drastica diminuzione anche dei test. Non sono stati registrati decessi.