Coronavirus | i DATI di oggi in Sicilia | 1 morto | 114 guariti e 111 nuovi casi positivi Il bollettino ufficiale

Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 27 Giugno: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti oggi, 27 Giugno, in Sicilia 1 morto, 114 guariti e 111 nuovi casi positivi al Coronavirus su 4.520 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 2,4% dei soggetti sottoposti a test. Il numero dei casi in Sicilia dall'inizio della pandemia è di 231.371 persone su 1.846.120 soggetti

