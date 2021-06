Coronavirus, 14 decessi nelle ultime 24 ore. In leggero aumento il tasso di positività: 0,56% (ieri 0,37%) (Di domenica 27 giugno 2021) Il bollettino del 27 giugno Sono 14 i morti legati al Covid-19 comunicati oggi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. ieri, le vittime erano state 40. Il bilancio dei decessi sale così a 127.472. I nuovi casi positivi al Coronavirus sono invece 782, contro i +838 di ieri, 26 giugno. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 138.391, e il tasso di positività è allo 0,56%. Il totale delle persone attualmente positive è di 57.162, e i nuovi guariti sono 1.336 (per un totale di 4.073.43). La situazione negli ospedali Calano le ... Leggi su open.online (Di domenica 27 giugno 2021) Il bollettino del 27 giugno Sono 14 i morti legati al Covid-19 comunicati oggi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute., le vittime erano state 40. Il bilancio deisale così a 127.472. I nuovi casi positivi alsono invece 782, contro i +838 di, 26 giugno. I tamponi effettuati24 ore sono 138.391, e ildiè allo 0,56%. Il totale delle persone attualmente positive è di 57.162, e i nuovi guariti sono 1.336 (per un totale di 4.073.43). La situazione negli ospedali Calano le ...

