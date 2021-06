Conte e Grillo | il mistero della conferenza stampa

(Di domenica 27 giugno 2021) Ci sarà o non ci sarà ladi Giuseppealias Giuseppi? La war room dell’ex premier è a lavoro. Al punto che da quelle parti si arriva a dire che «già in serata potrebbero arrivare i dettagli». Dettagli significa location, orario, ordine del giorno. Eppure c’è chi dalla cabina di regia dello stesso avvocato del popolo non si mostra così ottimista. Perché il termometrorottura dell’avvocato del popolo continua a salire e scendere. Alcuni ministri invece confermano: «Sì, ci sarà, almeno sembra così». Sembra, appunto. Ma alla ...

: il duello sul futuro del M5S Quali sono i punti su cui litigano? Una telefonata tra i due apre uno spiraglio nell'accordo Perchési è offeso: dai messaggi non ...I Cinque Stelle finora non hanno espresso una posizione precisa, anche per il braccio di ferro che vede impegnati in queste ore Beppee Giuseppeper definire la nuova organizzazione del ...Una telefonata ha riaperto il dialogo tra il fondatore e il candidato leader, ma le distanze sarebbero ancora notevoli ...ROMA, 28 GIU - Manca una manciata d'ore alla conferenza stampa convocata per le 17:30 dall'ex premier Giuseppe Conte e la trattativa tra il leader in pectore del M5S e Beppe Grillo, a quanto si appren ...