Condò: “L’Italia ha saputo reagire alle difficoltà, l’Olanda no” (Di lunedì 28 giugno 2021) L'opinionista Paolo Condò ha paragonato la partita dell'Olanda a quella dell'Italia. Ecco, però, la differenza sostanziale Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 giugno 2021) L'opinionista Paoloha paragonato la partita dell'Olanda a quella dell'Italia. Ecco, però, la differenza sostanziale

Advertising

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Condò a Sky: 'L'Italia nelle difficoltà ha trovato la risposta, l'Olanda no' - cn1926it : #Condò: “L’#Italia ha superato le prime difficoltà, l’#Olanda no” - TUTTOJUVE_COM : Condò a Sky: 'L'Italia nelle difficoltà ha trovato la risposta, l'Olanda no' - MarcoAMilito : RT @marifcinter: Condò: “Calhanoglu per l’Inter è un’operazione logica. Meno forte di Eriksen ma Eriksen aveva appena iniziato a far vedere… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Condò: “Calhanoglu per l’Inter è un’operazione logica. Meno forte di Eriksen ma Eriksen aveva appena iniziato a far vedere… -