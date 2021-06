Comunali Napoli, Cirielli (FdI): “Maresca finirà come Ingroia” (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Catello Maresca vorrebbe imitare Luigi De Magistris, riciclando anche autorevoli esponenti del suo movimento, ma temo che la mancanza di chiarezza lo porterà a risultati più simili a quelli di Ingroia“. Lo dice Edmondo Cirielli, deputato e coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Catellovorrebbe imitare Luigi De Magistris, riciclando anche autorevoli esponenti del suo movimento, ma temo che la mancanza di chiarezza lo porterà a risultati più simili a quelli di“. Lo dice Edmondo, deputato e coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Napoli La crisi M5s incombe sul voto In bilico le (poche) intese col Pd ...comunali in autunno. Al Nazareno scatta l'allarme: la resa dei conti in casa grillina mette a rischio le intese elettorali già benedette da Conte, Letta e Speranza. I riflettori sono puntati Napoli, ...

Rifiuti, Minicuci scrive al Procuratore della Repubblica: "Emergenza sanitaria, a rischio la salute dei cittadini" Se le amministrazioni comunali e metropolitane, entrambe facenti riferimento al sindaco Falcomatà, ...per una soluzione straordinaria così come avvenuto negli anni scorsi per la città di Napoli. Nella ...

Sondaggio comunali Napoli, Manfredi 12 punti sopra Maresca La Repubblica A Napoli marciapiedi invasi da pedane, ombrelloni e tavolini Problemi di deambulazione per i pedoni e per i diversamente abili “ Ormai a Napoli, e segnatamente nell’ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vom ...

Massa Lubrense, ritrovato dipinto del Seicento rubato nella chiesa del Campo Ormai sembrava che non ci fosse più speranza per la tela della Natività trafugata nel 2014 dalla Cappella di Campo a Massa Lubrense. Oggi invece la bella notizia della restituzione da parte dei Carabi ...

