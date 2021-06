"Come avevo detto venerdì..." e la bandierina della Ue. L'Italia non si inginocchia? David Parenzo delira | Guarda (Di domenica 27 giugno 2021) Chi lo segue, magari a La Zanzara, sa con assoluta certezza che David Parenzo, di calcio, non ci capisce una mazza. Per sua stessa ammissione. Eppure, ora che in ballo c'è l'inginocchiamento, così Come richiesto dal leader del suo partito di riferimento, Enrico Letta (sbertucciato dagli Azzurri), ecco che Parenzo inizia a pontificare anche sul pallone. Lo fa su Twitter, al termine della partita tra Italia e Austria, i sofferti ottavi di finale di Euro 2020 decisi soltanto ai tempi supplementari. Ecco che così, Parenzo, cinguetta: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Chi lo segue, magari a La Zanzara, sa con assoluta certezza che, di calcio, non ci capisce una mazza. Per sua stessa ammissione. Eppure, ora che in ballo c'è l'mento, cosìrichiesto dal leader del suo partito di riferimento, Enrico Letta (sbertucciato dagli Azzurri), ecco cheinizia a pontificare anche sul pallone. Lo fa su Twitter, al terminepartita trae Austria, i sofferti ottavi di finale di Euro 2020 decisi soltanto ai tempi supplementari. Ecco che così,, cinguetta: ...

Advertising

Link4Universe : Ehi, sono tornato! come state? Questo periodo di pausa mi è servito molto a lavorare su problemi che avevo di ansi… - Tatolina321 : Avevo tredici anni anch’io, ancora da compiere. Le immagini dei corpi che galleggiavano in mare, mi s’impressero ne… - Mimmo62622334 : @Darla_Crane Non avevo nessuna intenzione di offenderti o magari di importunarti, chiedo scusa se lo sei. Smettere… - jeperego : @kadamooro Ah sì? Grazie. Avevo trovato l‘originale tradotto come pesce gatto, ammetto di non saperne nulla di pesci. - DamatoRicardo : RT @guado77: ve l'avevo detto che il dato ce l'avevano...ed infatti è presente con release di oggi -