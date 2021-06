Cina, la sala riunioni dell’Ambasciata d’Italia a Pechino intitolata a Filippo Nicosia (Di domenica 27 giugno 2021) L’Ambasciata d’Italia a Pechino ha intitolato la sua principale sala riunioni al diplomatico Filippo Nicosia, scomparso prematuramente il 15 gennaio 2020, nel corso di una commovente cerimonia aperta dall’Ambasciatore Luca Ferrari. Sono intervenuti in collegamento dall’Italia il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, già Ambasciatore a Pechino, il Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione, Ambasciatore Renato Varriale, il Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali, Ministro Plenipotenziario ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 giugno 2021) L’Ambasciataha intitolato la sua principaleal diplomatico, scomparso prematuramente il 15 gennaio 2020, nel corso di una commovente cerimonia aperta dall’Ambasciatore Luca Ferrari. Sono intervenuti in collegamento dall’Italia il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, già Ambasciatore a, il Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione, Ambasciatore Renato Varriale, il Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali, Ministro Plenipotenziario ...

Advertising

marfederzn : RT @lucavecchi72: Nelle foto alcuni momenti della cerimonia e la visita in Sala del Tricolore di Shu Loumei, Consigliere economico e commer… - sel2by3 : RT @brubenasich: @FZacchia @CarloCalenda @BeppeSala Sala espressione di un PD di fatto comunista e che vuola la Cina in Italia non lo voto… - lucavecchi72 : Nelle foto alcuni momenti della cerimonia e la visita in Sala del Tricolore di Shu Loumei, Consigliere economico e… - brubenasich : @FZacchia @CarloCalenda @BeppeSala Sala espressione di un PD di fatto comunista e che vuola la Cina in Italia non l… - brubenasich : @preppy57 @CarloCalenda @BeppeSala In momenti normali si. Questo non è un momento normale. Se voto Sala voto per un… -