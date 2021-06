Cina, Dag si espande per supportare le aziende italiane (Di domenica 27 giugno 2021) La Cina è stato l’unico paese che nel 2020 ha mantenuto una crescita economica nonostante la pandemia, con un valore pari al +2,3% e con un incremento del 18,3% nel primo trimestre 2021. In questo contesto Dag Communication, agenzia italiana specializzata in comunicazione d’impresa in Italia e all’estero, ha annunciato l’apertura della propria controllata Dag China, con sede a Shanghai, per curare la comunicazione corporate e di prodotto di aziende italiane ed europee che operano in Cina o vogliono iniziare a vendere in questo grande paese. Dag Communication, informa una nota, negli ultimi anni ha già assistito oltre 15 ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 giugno 2021) Laè stato l’unico paese che nel 2020 ha mantenuto una crescita economica nonostante la pandemia, con un valore pari al +2,3% e con un incremento del 18,3% nel primo trimestre 2021. In questo contesto Dag Communication, agenzia italiana specializzata in comunicazione d’impresa in Italia e all’estero, ha annunciato l’apertura della propria controllata Dag China, con sede a Shanghai, per curare la comunicazione corporate e di prodotto died europee che operano ino vogliono iniziare a vendere in questo grande paese. Dag Communication, informa una nota, negli ultimi anni ha già assistito oltre 15 ...

