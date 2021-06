Chiesa, il suo è il primo ai supplementari nella storia dell’Italia agli Europei (Di domenica 27 giugno 2021) Il gol di Chiesa è stato importante anche per le statistiche: il suo è il primo gol azzurro agli Europei ai supplementari La rete ai supplementari di Federico Chiesa è stato importante per il passaggio del turno dell’Italia contro l’Austria ma anche per aggiornare il libro delle statistiche. Come riporta il sito della FIGC, la rete di Chiesa è la prima segnata dalla Nazionale italiana dopo i tempi regolamentari. nella sua storia, l’Italia è arrivata 8 volte ai tempi supplementari, non ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Il gol diè stato importante anche per le statistiche: il suo è ilgol azzurroaiLa rete aidi Federicoè stato importante per il passaggio del turnocontro l’Austria ma anche per aggiornare il libro delle statistiche. Come riporta il sito della FIGC, la rete diè la prima segnata dalla Nazionale italiana dopo i tempi regolamentari.sua, l’Italia è arrivata 8 volte ai tempi, non ...

Advertising

Corriere : L’inglese perfetto di Federico Chiesa, il video dell'intervista alle tv straniere - fanpage : L'inglese di #Chiesa nell'intervista post partita è praticamente perfetto #ITAAUT - stanzaselvaggia : Che proprio la Chiesa non comprenda la forza di chi da avversario diventa martire mi fa quasi sorridere, visto che… - Fede_Rico74 : Continuo a pensare che #Insigne sia prezioso per ogni allenatore per il suo modo tattico di stare in campo. È ovvio… - Fino1959 : RT @Corriere: L’inglese perfetto di Federico Chiesa, il video dell'intervista alle tv straniere -