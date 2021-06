Chiesa | ' Il gol? Sono stato bravo L' Italia ha meritato i quarti'

Advertising

OptaPaolo : 25 - Federico Chiesa ha segnato in una partita degli Europei 25 anni e 12 giorni dopo il gol del padre Enrico (14 g… - ClaMarchisio8 : Non vedo l'ora di leggere il prossimo 'Diario di bordo' ?????? Grande #Pessina ???? E grande #Chiesa ... che gol!!! Forz… - ItaliaTeam_it : DAI ITALIAAAAAAAAAAAAAAA! ????? Gol di Chiesa e Pessina, #ItaliaAustria 2-1, siamo ai quarti! #ItaliaTeam |… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Euro2020 #ItaliaAustria 2-1 L'ITALIA VOLA AI QUARTI. Partita difficile, con poche occasioni da rete nel corso dei 90'. P… - twalso : RT @AntonioSocci1: Ma il gol di Chiesa va considerato ingerenza e offesa alla laicità? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa gol

Italia Tutte le notizie sulla squadraFederico, autore del momentaneo 1 - 0 dell'Italia nell'ottavo di finale di Euro2020, ... è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: " In un torneo come questo non è mai tardi per trovare il, ...Con Chiesa c'è una differenza di condizione notevole, così come con Pessina. Ci può essere un cambio di gerarchie. I cambi hanno fatto la differenza” Se avessimo subito il gol di Arnautovic sarebbe ca ...I due cambi scelti da Mancini segnano l'uno due decisivo nel primo tempo supplementare dopo una partita equilibrata e nonostante un'Austria mai doma passano gli Azzurri.