Chiesa | gol sblocca partita in Italia-Austria La fidanzata | “Sei troppo forte”

Advertising

OptaPaolo : 25 - Federico Chiesa ha segnato in una partita degli Europei 25 anni e 12 giorni dopo il gol del padre Enrico (14 g… - ClaMarchisio8 : Non vedo l'ora di leggere il prossimo 'Diario di bordo' ?????? Grande #Pessina ???? E grande #Chiesa ... che gol!!! Forz… - SkySport : ??? 'CHIESA?? CHIESA?? CHIESA??' ? L'Italia batte l'Austria e vola ai quarti ?? Gli HL ?? - Albus961 : RT @Corriere: L’Italia trema ma va ai quarti: ai supplementari battuta 2-1 l’Austria con Chiesa e Pes... - spagnolo_il : Ho appena rivisto il gol di #Chiesa da un po' tutte le angolazioni e, che dire, è un gol da giocatore tecnico e cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa gol

In attacco dovrebbero essere confermati i tre tenori ma attenzione ache dopo il bestdi ieri con cui ha sbloccato la difficile gara di Wembley si candida per essere l'uomo in più magari ...Vedremo cosa succederà, mi godrò il momento"racconta ilcontro l'Austria "Il? Sono stato bravo a non calciare subito al volo ma a controllare la palla, avevo tante emozioni ma sono ...L'Italia soffre ma conquista i quarti di finale di Euro 2020. Gli azzurri del ct Mancini si impongono contro l'Austria solo ai supplementari con i gol di Chiesa (95') e Pessina (105').Dopo la partita tra Italia e Austria, Federico Chiesa è diventato l’uomo del momento. Il 23enne ha sbloccato il match (ottavi di finale di Euro 2021), con un gol da fuoriclasse nel primo tempo ...