Chelsea: spunta il nome di Adama Traorè, per Tuchel è l’unica alternativa ad Hakimi (Di domenica 27 giugno 2021) Achraf Hakimi è sempre più vicino al Paris Saint Germain e il Chelsea sembra dunque sempre più sfilarsi dalla trattativa che vedeva proprio i Blues vicini alle richieste dell’Inter. La forza finanziaria dei francesi ha però prevalso e ha spinto la dirigenza londinese ha cambiare obiettivo, in modo da portare a casa una valida alternativa al marocchino. Una di queste potrebbe essere una delle stelle del Wolverhampton, Adama Traorè. Quest’ultimo, sebbene non sia un terzino puro, ha comunque caratteristiche care al gioco di Thoma Tuchel. Dunque, riuscirà il Chelsea ad ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) Achrafè sempre più vicino al Paris Saint Germain e ilsembra dunque sempre più sfilarsi dalla trattativa che vedeva proprio i Blues vicini alle richieste dell’Inter. La forza finanziaria dei francesi ha però prevalso e ha spinto la dirigenza londinese ha cambiare obiettivo, in modo da portare a casa una validaal marocchino. Una di queste potrebbe essere una delle stelle del Wolverhampton,. Quest’ultimo, sebbene non sia un terzino puro, ha comunque caratteristiche care al gioco di Thoma. Dunque, riuscirà ilad ...

Advertising

infoitsport : Asse caldo tra Milan e Chelsea: spunta anche l'idea Batshuayi per l'attacco rossonero - EuropaCalcio : #Napoli, idea #Zappacosta per la fascia: spunta la richiesta al #Chelsea #europacalcio - MinaMNaguib : RT @CalcioPillole: #Milan, sull'asse col Chelsea spunta #Batshuayi Potrebbe essere il belga, secondo quanto riportato dal nostro corrispon… - infoitsport : Calciomercato Napoli: idea per la fascia, c'è Zappacosta. Spunta la richiesta al Chelsea - infoitsport : Napoli, idea Zappacosta per la fascia: spunta la richiesta al Chelsea -