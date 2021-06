CHEESECAKE CREMOSA AL CIOCCOLATO

Leggi su cityroma

(Di domenica 27 giugno 2021)alsenza cottura. Ricetta facile. Vediamo insieme come preparare unasenza cottura buonissima e perfetta come dessert nella bella stagione: parliamo della , dal gusto intenso difondente, perfetta per darci la giusta carica nei caldissimi giorni d’estate. La base della nostra torta sarà quella classica: un composto di biscotti secchi tritati e burro fuso, che faremo compattare in frigorifero mentre prepariamo la deliziosa crema, usando semplicemente ciotola e fruste elettriche e mescolando insieme panna fresca, zucchero a velo, formaggio spalmabile e infine il ...