Charles Leclerc: il pilota non ha potuto raggiungere Gasly (Di domenica 27 giugno 2021) Il pilota della Ferrari Charles Leclerc più di quello che ha fatto in qualifica raggiungendo la settima posizione soffrendo non poteva fare. Anche lo stesso Leclerc lo ha chiaramente dichiarato dopo i test di qualifica svolti ieri 26 Giugno. I problemi dell’usura anticipata delle gomme, la monoposto che ha dei problem di velocità hanno creato un deterrente per cui Charles non ha alcuna colpa anzi ha provato a dare il suo meglio. Mazepin-Schumacher: la rivalità che Steiner gradisce Charles Leclerc: una qualifica combattuta Il potenziale della Ferrari sul giro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) Ildella Ferraripiù di quello che ha fatto in qualifica raggiungendo la settima posizione soffrendo non poteva fare. Anche lo stessolo ha chiaramente dichiarato dopo i test di qualifica svolti ieri 26 Giugno. I problemi dell’usura anticipata delle gomme, la monoposto che ha dei problem di velocità hanno creato un deterrente per cuinon ha alcuna colpa anzi ha provato a dare il suo meglio. Mazepin-Schumacher: la rivalità che Steiner gradisce: una qualifica combattuta Il potenziale della Ferrari sul giro ...

