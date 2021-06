Cashback, in arrivo rimborsi per 5,89 milioni di persone. Più i 100mila che avranno il super premio da 1.500 euro (Di domenica 27 giugno 2021) Ultimi giorni per raggiungere la soglia di cinquanta transazioni previste per ricevere fino a 150 euro di Cashback e soprattutto per entrare nella lista dei 100mila che da inizio anno ne hanno fatte di più e avranno diritto al superCashback di 1.500 euro. Il primo semestre del programma di rimborsi per chi paga con carta o app avviato dal governo Conte per spingere l’utilizzo della moneta elettronica (e i consumi) si chiuderà mercoledì 30 giugno. In base ai numeri dell’app IO utilizzata per il monitoraggio, sono circa 720 milioni le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Ultimi giorni per raggiungere la soglia di cinquanta transazioni previste per ricevere fino a 150die soprattutto per entrare nella lista deiche da inizio anno ne hanno fatte di più ediritto aldi 1.500. Il primo semestre del programma diper chi paga con carta o app avviato dal governo Conte per spingere l’utilizzo della moneta elettronica (e i consumi) si chiuderà mercoledì 30 giugno. In base ai numeri dell’app IO utilizzata per il monitoraggio, sono circa 720le ...

