Cashback: il 30 giugno chiude il semestre, rimborsi ad almeno 5,9 milioni di persone (Di domenica 27 giugno 2021) ROMA – Ancora pochi giorni per accumulare acquisti e raggiungere la soglia minima delle 50 transazioni che danno diritto al ‘Cashback’. Si chiude il prossimo 30 giugno il primo semestre del programma dei rimborsi di Stato per chi acquisita con carte e app. Ad oggi, in base ai numeri dell’app ‘Io’, sono oltre 7,85 milioni gli utenti con transazioni valide (per 720 milioni di transazioni totali) e di questi 5,89 milioni hanno 50 e più transazioni, cioè hanno già diritto al rimborso fino a massimi 150 euro. Per entrare nella classifica dei 100 mila che ... Leggi su lopinionista (Di domenica 27 giugno 2021) ROMA – Ancora pochi giorni per accumulare acquisti e raggiungere la soglia minima delle 50 transazioni che danno diritto al ‘’. Siil prossimo 30il primodel programma deidi Stato per chi acquisita con carte e app. Ad oggi, in base ai numeri dell’app ‘Io’, sono oltre 7,85gli utenti con transazioni valide (per 720di transazioni totali) e di questi 5,89hanno 50 e più transazioni, cioè hanno già diritto al rimborso fino a massimi 150 euro. Per entrare nella classifica dei 100 mila che ...

Advertising

vforvistosi : RT @tribuna_treviso: Per entrare nella classifica dei 100mila che avranno il Super Cashback da 1500 euro bisogna aver fatto più di 689 tran… - mattinodipadova : Per entrare nella classifica dei 100mila che avranno il Super Cashback da 1500 euro bisogna aver fatto più di 689 t… - tribuna_treviso : Per entrare nella classifica dei 100mila che avranno il Super Cashback da 1500 euro bisogna aver fatto più di 689 t… - UnioneSarda : #Cashback al giro di boa, il 30 giugno si chiude il primo semestre: rimborsi per 6 milioni di italiani #Economia - infoiteconomia : Cashback, quasi sei milioni di Italiani riceveranno il bonus di giugno -