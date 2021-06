Advertising

CorriereQ : Cashback: il 30 chiude semestre, rimborsi ad almeno 5,9 milioni - DeSantis1948 : Cashback: il 30 chiude semestre,rimborsi ad almeno 5,9 mln - Ultima Ora - ANSA - messveneto : Chashback di Stato, il 30 giugno si chiude il primo semestre: rimborso a 5,9 milioni di italiani: Per entrare nella… - padovesi58a : Cashback: il 30 chiude semestre, rimborsi ad almeno 5,9 milioni - Faido1Alessio : Cashback: il 30 chiude semestre, rimborsi ad almeno 5,9 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback chiude

Ancora pochi giorni per accumulare acquisti e raggiungere la soglia minima delle 50 transazioni che danno diritto al ''. Siil 30 giugno il primo semestre del programma dei rimborsi di Stato per chi acquisita con carte e app. Ad oggi, in base ai numeri dell'app Io, sono oltre 7,85 milioni gli utenti ...Per entrare nella classifica dei 100mila che avranno il Superda 1500 euro bisogna aver fatto più di 689 . - - >