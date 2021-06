Capri | natante imbarca acqua | in salvo sei turisti

(Di domenica 27 giugno 2021) Paura per quanto avvenuto oggi pomeriggio nei pressi di. Un’zione ha cominciato adre: in sei erano su di essa. Paura nei pressi dell’Isola ‘Azzurra’ (Foto di SILVIA PINTUS da Pixabay )Momenti di apprensione questo pomeriggio nei pressi dell’isola di. Unche si trovava ad un centinaio di metri dalla spiaggia di Marina Piccola. La barca proveniva da Torre Annunziata, misurava cinque metri di lunghezza con 6 persone a bordo. Improvvisamente ha cominciato adre, rischiando di affondare. ...

