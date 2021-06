Capello “Bravo Mancini | l' Italia sa soffrire e può andare lontano”

(Di domenica 27 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L'puòmoltoperchè ha superato un esame difficile contro l'Austria e soprattutto perchè gli azzurri hanno capito che le prossime saranno tutte sfide complicate. Abbiamo la mentalità, abbiamo l'allenatore e le qualità, dobbiamo solo capire che non basta giocare per divertirsi, ma bisogna farlo per vincere”. Questa l'idea di Fabiodopo il complicato ottavo di finale vinto dall'contro l'Austria solo dopo i tempi supplementari. “Ho visto una nazionale in difficoltà, non la solita squadra divertente, agile e veloce delle altre volte – ha osservato ...

Fabio Capello crede fortemente nell'Italia di Mancini: "Può arrivare tra le prime quattro. Poi, se continuano così, chissà, anche più avanti. Me lo auguro"