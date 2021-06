Campionato Primavera: l’Empoli sfiderà l’Atalanta in finale. Inter battuta 3-2 ai supplementari (Di domenica 27 giugno 2021) Successo all’ultimo minuto dei supplementari per l’Empoli Primavera, che ha battuto l’Inter 3-2 dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio e i novanta minuti regolamentari sul 2-2. Grazie a questa vittoria i toscani hanno guadagnato l’accesso alla finale scudetto, in programma per mercoledì 30 giugno alle ore 18.30. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Successo all’ultimo minuto deiper, che ha battuto l’3-2 dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio e i novanta minuti regolamentari sul 2-2. Grazie a questa vittoria i toscani hanno guadagnato l’accesso allascudetto, in programma per mercoledì 30 giugno alle ore 18.30. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

