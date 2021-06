Campania Teatro Festival | gli appuntamenti a partire da domani

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Lunedì 28 giugno aldiretto per il quinto anno consecutivo da Ruggero Cappuccio e organizzato dalla Fondazionedei, presieduta da Alessandro Barbano, ospite della sezione Sport Opera è Federico Buffa con Due pugni guantati di nero. Alle 21, presso la Manifattura della Porcellana del Museo e Real Bosco di Capodimonte, si accompagnerà alle note al pianoforte di Alessandro Nidi per raccontare, con lo stile avvolgente ed evocativo che lo contraddistingue, una delle immagini più famose del Novecento, quella in cui gli atleti ...