Cambio di guardia in Delitti in Paradiso 9, arriva il nuovo ispettore Neville Parker negli episodi del 27 giugno (Di domenica 27 giugno 2021) Un nuovo ispettore arriva a Saint Marie negli episodi di Delitti in Paradiso 9 in onda su Rai2 il 27 giugno: l’ennesimo Cambio di guardia nella serie vede l’ingresso nel cast di Ralf Little, nei panni del nuovo detective Neville Parker. Per la terza volta in nove stagioni cambia dunque il protagonista della serie: dopo il primo interprete Ben Miller, nel ruolo del detective Richard Pool, e Kris Marshall, che ha interpretato il suo successore Humphrey Goodman per quattro ... Leggi su optimagazine (Di domenica 27 giugno 2021) Una Saint Mariediin9 in onda su Rai2 il 27: l’ennesimodinella serie vede l’ingresso nel cast di Ralf Little, nei panni deldetective. Per la terza volta in nove stagioni cambia dunque il protagonista della serie: dopo il primo interprete Ben Miller, nel ruolo del detective Richard Pool, e Kris Marshall, che ha interpretato il suo successore Humphrey Goodman per quattro ...

fildelmonte : - GiordanoBattini : RT @ReggioViva: Sulle Amministrative: in autunno ci sarà un fatto epocale che sono le elezioni in Germania. La vera novità non verrà dalle… - MorinelliTony : RT @ReggioViva: Sulle Amministrative: in autunno ci sarà un fatto epocale che sono le elezioni in Germania. La vera novità non verrà dalle… - Mariali53079372 : @Vivo_Azzurro Dai ragazzi, cambio della guardia!!???????????????? - EgfObserver : Cambio della guardia alla Gendarmeria Europea di Vicenza #Eurogendfor -