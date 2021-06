Calciomercato Roma: Pau Lopez nel mirino del Barcellona. Le ultime (Di domenica 27 giugno 2021) La Roma cederà Pau Lopez in estate: il portiere spagnolo piace molto al Barcellona, che lo vorrebbe come vice ter Stegen Pau Lopez lascerà la Roma durante la sessione estiva di Calciomercato. Il portiere spagnolo non rientra nei piani del tecnico José Mourinho, che vorrebbe strappare Rui Patricio al Wolverhampton. Come riportato da Mundo Deportivo, Pau Lopez sarebbe finito anche nel mirino del Barcellona, oltre al Marsiglia. La dirigenza blaugrana lo ritiene ideale nel ruolo di vice ter Stegen. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Lacederà Pauin estate: il portiere spagnolo piace molto al, che lo vorrebbe come vice ter Stegen Paulascerà ladurante la sessione estiva di. Il portiere spagnolo non rientra nei piani del tecnico José Mourinho, che vorrebbe strappare Rui Patricio al Wolverhampton. Come riportato da Mundo Deportivo, Pausarebbe finito anche neldel, oltre al Marsiglia. La dirigenza blaugrana lo ritiene ideale nel ruolo di vice ter Stegen. L'articolo proviene da Calcio News 24.

