Calciomercato Milan | top news | James Rodriguez e Coutinho i nomi nuovi

DiMarzio : #Calciomercato, il punto sui movimenti del #Milan: da Odriozola a Junior Firpo, passando per Brahim Diaz - DiMarzio : #Calciomercato, l'#Inter punta #Calhanoglu in scadenza con il #Milan - DiMarzio : #Laxalt firmerà un contratto quadriennale con la Dinamo Mosca: al #Milan 3,5 milioni di euro - cmdotcom : Ruiu: '#Milan già indebolito dal mercato. Tanti colpi da fare e pochi soldi, serve il #Maldini fuoriclasse anche da… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan, top news: #JamesRodriguez e #Coutinho i nomi nuovi -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Pianeta Milan

Commenta per primo Alvaro Odriozola piace al, ci sono stati dei contatti tra le parti. Ma il terzino spagnolo al momento è solo un piano B del club rossonero.Commenta per primo Timouè Bakayoko vuole tornare a vestire la maglia rossonera. Ilvaluta, ci sono buone possibilità che si punti sul mediano francese per completare il reparto. A patto che le condizioni economiche siano davvero favorevoli.Il Milan ha fretta di chiudere con il Real Madrid per Brahim Diaz, ma c’è un rischio calcolato da tenere in considerazione. Ne parla oggi il Corriere dello Sport e riguarda da molto vicino anche i fan ...Alfredo Magni, ex responsabile portiere e settore giovanile del Milan è intervenuto a CMIT TV per fare il punto su Calhanoglu e Gattuso ...