Calciomercato Milan, si complica Giroud: Maldini punta due attaccanti (Di domenica 27 giugno 2021) Il Calciomercato del Milan si preannuncia particolarmente scoppiettante. Per l’attacco si complica la pista Giroud: Maldini vira su altri due bomber. Sembrava quasi fatta per Olivier Giroud, ma la firma posta sul rinnovo annuale con il Chelsea ha complicato tutto. L’attaccante francese nonostante abbia trovato poco spazio con Tuchel in panchina ha deciso di non L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Ildelsi preannuncia particolarmente scoppiettante. Per l’attacco sila pistavira su altri due bomber. Sembrava quasi fatta per Olivier, ma la firma posta sul rinnovo annuale con il Chelsea hato tutto. L’attaccante francese nonostante abbia trovato poco spazio con Tuchel in panchina ha deciso di non L'articolo proviene da Inews.it.

