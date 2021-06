Calciomercato Milan | pronto il piano B se dovesse saltare Giroud

(Di lunedì 28 giugno 2021) Dalla Spagna: ilsegue con interesse il profilo di Luka Jovic qualorasfumare la trattativa per OlivierProcede senza sosta in casala ricerca di un attaccante di livello da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. L’obiettivo principale, nonché il più vicino, è Olivier. L’accordo con il giocatore è già stato raggiunto e si cerca ora una quadra con il Chelsea. Qualoraperò sfumare l’affare che porta all’attaccante francese, il Diavolo avrebbeunB. Secondo quanto riportato infatti dal quotidiano spagnolo AS, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Il tutto dopo un finale in crescendo in Serie A con la maglia del, visto che nell'ultima ... - Secondo quanto appreso da.com però, al momento non risultano operazioni in chiusura ...In casa Lazio potrebbe tornare di moda il nome di Dani Ceballos: ecco l'indiscrezione che arriva direttamente dalla Spagna Dani Ceballos è uno che in passato sembrava essere finito della Lazio. Il ...Dalla Spagna: il Milan segue con interesse il profilo di Luka Jovic qualora dovesse sfumare la trattativa per Olivier Giroud Procede senza sosta in casa Milan la ricerca di un attaccante di livello da ...Stando a quanto riportato da Sky Sport continua il lavoro del Milan per trattenere Brahim Diaz. Ci sono contatti continui con il Real Madrid, l'intenzione è quella di ...