Calciomercato Milan, per Diaz c'è fretta (Di domenica 27 giugno 2021) MilanO - Brahim Diaz , obiettivo di mercato Milan e Real Madrid valutato 20 milioni, rischia di essere a disposizione della squadra rossonera già usurato e solo a 2 settimane dall'inizioe della ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 giugno 2021)O - Brahim, obiettivo di mercatoe Real Madrid valutato 20 milioni, rischia di essere a disposizione della squadra rossonera già usurato e solo a 2 settimane dall'inizioe della ...

Advertising

Gazzetta_it : Mercato, il #Napoli non molla la presa su #KaioJorge, ma occhio al Milan - DiMarzio : #Calciomercato, il punto sui movimenti del #Milan: da Odriozola a Junior Firpo, passando per Brahim Diaz - DiMarzio : #Calciomercato, l'#Inter punta #Calhanoglu in scadenza con il #Milan - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Brahim Diaz al Milan: prestito con riscatto e contro-riscatto - MilanWorldForum : Milan verso il riacquisto di Pessina Le news -) -