Calciomercato Milan – Decisivo agli Europei, scatta il derby con l’Inter (Di domenica 27 giugno 2021) Con l'Italia agli Europei è stato Decisivo già due volte e ora Milan e Inter se lo contendono sul Calciomercato. Le ultime su Pessina. Leggi su pianetamilan (Di domenica 27 giugno 2021) Con l'Italiaè statogià due volte e orae Inter se lo contendono sul. Le ultime su Pessina.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, il punto sui movimenti del #Milan: da Odriozola a Junior Firpo, passando per Brahim Diaz - DiMarzio : #Calciomercato, l'#Inter punta #Calhanoglu in scadenza con il #Milan - DiMarzio : #Laxalt firmerà un contratto quadriennale con la Dinamo Mosca: al #Milan 3,5 milioni di euro - GraziaMarocco : RT @MilanNewsit: Marca - Milan, contatti con il Barcellona per Coutinho - infoitsport : Calciomercato Milan, scambio due per uno | Addio importante per l’erede di Calhanoglu -